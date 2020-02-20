Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове

20:21, 20 февраля 2020, ПАИ

Центр приема граждан Федеральной службы судебных приставов России планируется открыть в Пскове. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и директора ФССП — главного судебного пристава России Дмитрия Аристова 20 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Они обсудили варианты для размещения такого центра в Пскове, после чего Дмитрий Аристов отметил, что окажет содействие в этом вопросе. Открытие аналогичных центров возможно и в районных центрах.

В настоящее время они действуют в трех пилотных регионах в рамках федерального проекта по оптимизации работы в сфере исполнительного производства.

Кроме этого, обсуждалось внедрение проекта «Электронное взаимодействие с мировыми судьями», разработанного специалистами Псковской области для формирования между ФССП, ФНС и мировыми судьями защищенной сети электронного межведомственного документооборота. Его реализация займет 9 месяцев.

Михаил Ведерников отметил, что для этой цели направят более 13,2 млн рублей в 2020 году. «Те преимущества, которые дает проект, конечно, неоспоримы, потому что полный цикл: от рассмотрения, предъявления претензий до момента взыскания сокращается от года до 95 дней», — добавил он.

Дмитрий Аристов поблагодарил Михаил Ведерникова за поддержку проекта по электронному документообороту. По его словам, это одно из самых перспективных и актуальных направлений работы.