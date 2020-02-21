Запрет на госзакупки иностранной мебели согласовывает Минпромторг

21:20, 20 февраля 2020, ПАИ

Минпромторг согласовал с Минэкономразвития проект постановления правительства России о продлении запрета на закупки иностранной мебели государственными и муниципальными учреждениями до конца 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Отмечается, что Минфин и Федеральная антимонопольная служба документ не согласовали, и с ними подписали таблицы разногласий.

По словам замминистра, такая мера оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент и повышает конкурентоспособность отечественных производителей.

Виктор Евтухов отметил, что на государственные и муниципальные закупки приходится около 6,3% от общего объема производства российской мебели. «Это является хорошим стимулом для развития производства мебельной промышленности», - добавил он.