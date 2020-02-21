0
08:10
8,5 млн рублей потратят на укрепление общественного здоровья в Псковской области за пять лет
23:01
Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году
22:46
На летний режим работы переходит Спасо-Преображенский собор в Пскове
20:43
И была война: Падение Пскова летом 1941 года
20:21
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
18:39
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
17:27
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
Еще новости
Общество

Запрет на госзакупки иностранной мебели согласовывает Минпромторг

Минпромторг согласовал с Минэкономразвития проект постановления правительства России о продлении запрета на закупки иностранной мебели государственными и муниципальными учреждениями до конца 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Отмечается, что Минфин и Федеральная антимонопольная служба документ не согласовали, и с ними подписали таблицы разногласий.

По словам замминистра, такая мера оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент и повышает конкурентоспособность отечественных производителей.

Виктор Евтухов отметил, что на государственные и муниципальные закупки приходится около 6,3% от общего объема производства российской мебели. «Это является хорошим стимулом для развития производства мебельной промышленности», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

8,5 млн рублей потратят на укрепление общественного здоровья в Псковской области за пять лет
21 февраля 2020
8,5 млн рублей потратят на укрепление общественного здоровья в Псковской области за пять лет
Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году
20 февраля 2020
Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году
На летний режим работы переходит Спасо-Преображенский собор в Пскове
20 февраля 2020
На летний режим работы переходит Спасо-Преображенский собор в Пскове
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
20 февраля 2020
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
20 февраля 2020
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
20 февраля 2020
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
20 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
20 февраля 2020
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками

Идет загрузка...