Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году

23:01, 20 февраля 2020, ПАИ

Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в Изборском музее-заповеднике, об этом говорилось на заседании руководящей группы проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

Ожидается, что работы по благоустройству участка протяженностью 550 метров начнутся в мае. По пути следования к ключам появятся беседки, скамейки и информационные стенды. Кроме этого, на Словенских ключах будет построен понтонный причал, оборудованы спуски и места для купания.

Также принято решение выпустить совместный путеводитель и разработать квест для туристов.