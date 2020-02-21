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Общество

Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году

Словенские ключи в Изборске. Фото Михаила Синёва, ПАИ.

Тропу к Словенским ключам благоустроят в Изборске в 2020 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в Изборском музее-заповеднике, об этом говорилось на заседании руководящей группы проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

Ожидается, что работы по благоустройству участка протяженностью 550 метров начнутся в мае. По пути следования к ключам появятся беседки, скамейки и информационные стенды. Кроме этого, на Словенских ключах будет построен понтонный причал, оборудованы спуски и места для купания.

Также принято решение выпустить совместный путеводитель и разработать квест для туристов.

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