Театрально-концертную дирекцию Псковской области могут расформировать

11:54, 21 февраля 2020, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области может быть расформирована в ближайшее время. Об этом 21 февраля на встрече с журналистами сообщила руководитель Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Варианты такого решения сейчас обсуждаются, в том числе, при участии губернатора, добавила она.

Елизавета Барышникова в ходе пресс-конференции уточнила, что за последнее время произошло несколько значимых для региона событий в сфере культуры — появилось новое учреждение «Псковконцерт», симфонический оркестр стал «губернаторским». «В скором времени у оркестра появятся новые инструменты», - цитирует Елизавету Барышникову корреспондент Псковского агентств информации.