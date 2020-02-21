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Общество

Театрально-концертную дирекцию Псковской области могут расформировать

Театрально-концертная дирекция Псковской области может быть расформирована в ближайшее время. Об этом 21 февраля на встрече с журналистами сообщила руководитель Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Варианты такого решения сейчас обсуждаются, в том числе, при участии губернатора, добавила она.

Елизавета Барышникова в ходе пресс-конференции уточнила, что за последнее время произошло несколько значимых для региона событий в сфере культуры — появилось новое учреждение «Псковконцерт», симфонический оркестр стал «губернаторским». «В скором времени у оркестра появятся новые инструменты», - цитирует Елизавету Барышникову корреспондент Псковского агентств информации.

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