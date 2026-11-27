СЗТУ: Ожидание пересечения границы с Эстонией может превышать сутки

14:28, 27 ноября 2026, ПАИ

На российско-латвийском и российско-эстонском участках границы сохраняются очереди из-за неритмичного приёма транспорта сопредельными странами. По состоянию на 27 ноября перед пунктом пропуска «Бурачки» ожидают выезда около 300 грузовиков, перед «Убылинкой» – ещё 240. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

МАПП «Шумилкино»

Основной причиной скопления машин на латвийском направлении таможенники называют неритмичный приём транспорта латвийской стороной.

На эстонском направлении также фиксируется низкая пропускная способность. За 26 ноября через МАПП «Шумилкино» эстонская сторона пропустила всего 18 грузовых автомобилей, через МАПП «Куничина Гора» – восемь. Перед «Шумилкино» скопилось около 35 машин.

Увеличивается и время ожидания на пешеходном участке границы. За 26 ноября через МАПП «Ивангород» в обоих направлениях проследовало около 540 человек.

Дополнительные очереди связаны с предстоящей приостановкой работы эстонских автомобильных пунктов пропуска с 1 декабря 2026 года и длительными проверками со стороны эстонских государственных органов. Очереди образуются как перед МАПП «Ивангород» на российской стороне, так и перед КПП «Нарва-1» в Эстонии.

По данным таможенного управления, ожидание прохода через пешеходный участок границы может превышать сутки. Ежедневно более 150 человек не успевают пересечь границу до окончания работы эстонского пункта пропуска.

В ведомстве рекомендуют учитывать ситуацию при планировании поездок.