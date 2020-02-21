Власти Пскова объяснили, почему назначили празднование Масленицы на 1 марта
Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков объяснил, почему власти города приняли решение о праздновании Масленицы 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«В этом году Масленица совпала с днем памяти бойцов героической 6-й роты, и мы оказались перед нелегким выбором, - отметил он. - Нужно было решить, на какой день назначить празднование Масленицы - на 29 февраля или 1 марта? Но, как известно, тот памятный бой, в ходе которого погибли почти все бойцы 6-й роты, сражаясь с превосходящим их по численности противником, произошел 29 февраля. И было бы неуважением, если не кощунством по отношению к их памяти назначить на этот день празднование Масленицы. Но так как памятной датой в России считается все же 1 марта, то было решено уменьшить масштабы праздника и перенести праздничное пространство из центра города на более периферийное место».