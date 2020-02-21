Свыше 10 млрд рублей запрашивает Псковская область для ремонтов по федеральному проекту «Мосты и путепроводы»

12:34, 21 февраля 2020, ПАИ

Псковская область сформировала пакет заявок на 66 объектов для участия в федеральном проекте «Мосты и путепроводы». Об этом сообщил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Наиболее важными и затратными по объемам вложений объектами являются Советский (Троицкий) мост и Ольгинский мост в Пскове, сообщает Интерфакс.

«Этот объект [Советский мост — ПАИ] является магистральной улицей общегородского значения, находится в аварийном состоянии, на нем введено ограничение по грузоподъемности. Собственными силами мы точно не справимся. Будем дальше вести работу с федеральным центром, и в случае выделения денег начнем ремонт в этом году или, по крайней мере, получим задел для этого», - отметил Борис Елкин.

По ряду объектов уже утверждена проектная документация, в их числе мост через реку Шелонь на 67-м километре дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы в Дновском районе, мост через реку Великую на 9-м километре дороги Пушкинские Горы — рождество — Велье в Пушкиногорском районе, мост через реку Лазавица в Великих Луках. Есть и те объекты, где работы уже ведутся.

В целом, по данным экспертов, в регионе из 500 мостов около 70 объектов требуют ремонта.