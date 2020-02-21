0
18:12
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
15:13
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
14:43
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
14:01
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:00
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
13:29
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
12:57
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
Еще новости
Общество

Свыше 10 млрд рублей запрашивает Псковская область для ремонтов по федеральному проекту «Мосты и путепроводы»

Псковская область сформировала пакет заявок на 66 объектов для участия в федеральном проекте «Мосты и путепроводы». Об этом сообщил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Наиболее важными и затратными по объемам вложений объектами являются Советский (Троицкий) мост и Ольгинский мост в Пскове, сообщает Интерфакс.

«Этот объект [Советский мост — ПАИ] является магистральной улицей общегородского значения, находится в аварийном состоянии, на нем введено ограничение по грузоподъемности. Собственными силами мы точно не справимся. Будем дальше вести работу с федеральным центром, и в случае выделения денег начнем ремонт в этом году или, по крайней мере, получим задел для этого», - отметил Борис Елкин.

По ряду объектов уже утверждена проектная документация, в их числе мост через реку Шелонь на 67-м километре дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы в Дновском районе, мост через реку Великую на 9-м километре дороги Пушкинские Горы — рождество — Велье в Пушкиногорском районе, мост через реку Лазавица в Великих Луках. Есть и те объекты, где работы уже ведутся.

В целом, по данным экспертов, в регионе из 500 мостов около 70 объектов требуют ремонта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
21 февраля 2020
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
21 февраля 2020
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
21 февраля 2020
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2020
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
21 февраля 2020
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
21 февраля 2020
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
21 февраля 2020
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом
21 февраля 2020
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом

Идет загрузка...