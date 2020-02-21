Комитет по спорту Псковской области принял участие в обсуждении «Стратегии развития спорта 2030»

13:09, 21 февраля 2020, ПАИ

Комитет по спорту Псковской области принял участие в стратегической сессии «Стратегия развития спорта 2030». Впервые в истории спортивной отрасли представители государства, спортивных организаций и бизнеса совместно готовили предложения в стратегию развития спорта до 2030 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках стратегии определены ключевые ориентиры развития спортивной отрасли — развитие человеческого потенциала, экономики, инфраструктуры, расширение экосистемы массового спорта и ЗОЖ, а также перехода экономики отрасли на интенсивный путь развития.

Работу над предложениями в стратегию вели 240 специалистов — представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, министерств спорта регионов России, общероссийские спортивные федерации по видам спорта, подведомственные организации Минспорта России, вузы, спортивные и фитнес-клубы, бизнес и общественные организации. Они коллективно сформировали желаемое будущее своих тематических групп, спроектировали конкретную дорожную карту его достижения по годам и направлениям.

Сформированные предложения направлены в Совет при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта для включения в концепцию «Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года». Итоги работы групп будут размещены на сайте спорт2030.рф. Сайт станет «точкой сборки» идей и предложений по вопросам развития спорта России.

«Данное мероприятие — это только начало большой командной работы, так как группы продолжают и дальше тесно взаимодействовать по заданным направлениям. Стратегическая сессия стала отличной площадкой для конструктивного диалога всех представителей спортивной отрасли, на которой получилось аккумулировать проблематику, озвучить идеи и систематизировать всю информацию в конкретные предложения», - сказала заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова.