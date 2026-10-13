ФНЛ планирует увеличить число клубов в лигах до 100 к 2030 году

11:35, 13 октября 2026, ПАИ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) представила стратегию развития на 2026–2030 годы, согласно которой количество клубов в лигах организации должно вырасти с 97 до более чем 100. Об этом сообщил исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко, пишет ТАСС.

По его словам, к завершению цикла число команд может превысить 100. Кроме того, планируется увеличить количество стадионов, соответствующих системе идентификации болельщиков, среди клубов Первой лиги – с четырёх до шести. В ФНЛ также подчёркивают важность того, чтобы клубы, занявшие первые четыре места в Первой лиге, получали лицензии для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Стратегия предусматривает и рост средней посещаемости матчей. В Первой лиге этот показатель планируется поднять с 4 049 зрителей в текущем сезоне до 5 186 в сезоне 2029-2030 годов. Во Второй лиге дивизиона А – с 1 010 до 1 532, в дивизионе Б – с 640 до 696.

В структуру ФНЛ входят три лиги: Первая лига, Вторая лига А и Вторая лига Б.