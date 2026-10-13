25 команд разыграют Кубок Пскова по волейболу

12:26, 13 октября 2026, ПАИ

В розыгрыше Кубка города Пскова по волейболу примут участие 25 команд – 14 мужских и 11 женских. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Среди мужских коллективов заявлены «Бригантина», «СПАЙК», «Юность», «Великие Луки», «Роман и Ко», «Теплосети», «Бригантина-2», «Динамо», «Политехник», «ПсковГУ», «Факел», «Кто Куда», «Кто по Куда» и «Штурм». Женские команды представлены «Себежским МО», «СКАВ», «Валькириями», «Динамо» (Псковский округ), «Эридой», «Олимпом», «Бригантиной-1», «Бригантиной-2», «Псковитяночкой», «Фениксом» и «Юностью».

Старт соревнований запланирован на 24 октября. Судейская коллегия состоится сегодня, 13 октября, и начнётся в 19:30.