25 команд разыграют Кубок Пскова по волейболу
В розыгрыше Кубка города Пскова по волейболу примут участие 25 команд – 14 мужских и 11 женских. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.
Среди мужских коллективов заявлены «Бригантина», «СПАЙК», «Юность», «Великие Луки», «Роман и Ко», «Теплосети», «Бригантина-2», «Динамо», «Политехник», «ПсковГУ», «Факел», «Кто Куда», «Кто по Куда» и «Штурм». Женские команды представлены «Себежским МО», «СКАВ», «Валькириями», «Динамо» (Псковский округ), «Эридой», «Олимпом», «Бригантиной-1», «Бригантиной-2», «Псковитяночкой», «Фениксом» и «Юностью».
Старт соревнований запланирован на 24 октября. Судейская коллегия состоится сегодня, 13 октября, и начнётся в 19:30.
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