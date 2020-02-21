На один миллиард рублей пополнили налоговики консолидированный бюджет Псковской области

13:03, 21 февраля 2020, ПАИ

За январь в консолидированный бюджет Российской Федерации Управлением ФНС России по Псковской области мобилизовало 1,3 миллиарда рублей налогов и сборов. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили почти 263 миллиона рублей. Доходы консолидированного бюджета Псковской области составили 1 миллиард рублей и возросли на 15,3% (или на 137,2 миллиона рублей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В доход областного бюджета поступило 713 миллионов, в доходы местных бюджетов – почти 323 миллиона рублей. За первый месяц года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 890,6 миллиона рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 642,1 миллиона, в Фонд социального страхования РФ – 82,7 миллиона, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 165,8 миллионов рублей.

По итогам января налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов и сборов в бюджеты практически всех уровней бюджетной системы, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды РФ.