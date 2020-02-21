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Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
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Общество

Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области

21 февраля отмечается день экскурсовода. Этот праздник был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов.

«Это очень творческая работа. Быть экскурсоводом — это значит постоянно узнавать что-то новое, постоянно общаться с людьми», - рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации экскурсовод с 15-летним стажем Андрей Таскаев.

Он отметил, что в Псковскую область едут как светские туристы, так и паломники. И экскурсовод должен быть готов к любым вопросам, в том числе, на религиозные темы.

«В работе экскурсовода самое сложное - найти подход к гостям, суметь составить экскурсию под клиента, гости разные и нужно быть интересным и детям, и студентам, и профессуре, и интеллигентам, и бизнесменам, и власть имущим. Одним интересны крепости и войны, другим политика и быт, кому-то церковное зодчество и религиозный аспект», - добавил Андрей Таскаев.

Для любого гида вызовом становится работа со смешанной группой — все гости разные, у каждого свои интересы, а ответы на звучащие вопросы должны быть понятны каждому.

«И Псков и Псковская область это, безусловно, уникальное, ни с чем несравнимое место, с богатейшим наследием. Я считаю, что каждому жителю России просто необходимо посетить наш регион. Хотя бы раз в жизни». - добавил он.

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