В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков

14:00, 21 февраля 2020, ПАИ

Память воинов-разведчиков, погибших 20 лет назад в Чеченской республике при выполнении воинского долга, почтили в Пскове. Митинг прошёл 21 февраля на территории бригады спецназа в поселке Промежицы.

На торжественный митинг пришли родственники, сослуживцы, а также воины-спецназовцы, которые сейчас проходят службу.

«Спецназ – одно из самых способных подразделений вооруженных сил, которые хорошо оснащены и являются одними из лучших не только в России, но и в мире», - отметил председатель Псковского областного Cобрания депутатов Александр Котов. - С нашей стороны - вечная память о погибших и забота о их родных и близких».

«Это важная дата для всей России, Псковская область активно готовилась к ней, привели в порядок памятник воинам-разведчикам, начали подготовку съёмок документального фильма, - рассказал руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, выразив соболезнования от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Бойцы бригады навсегда останутся в сердцах соотечественников как пример мужества и верности долгу. Особое внимание мы старались уделить семьям героев, оказать всю доступную финансовую поддержку из областного бюджета. Мы многое сделали, чтобы весь регион знал об их подвиге», - говорится в обращении главы региона.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что благодаря подвигу бойцов сейчас каждый имеет возможность жить и гордиться своим городом.

«Город воинской славы Псков гордится лучшими сынами и помнит их имена», - добавила Елена Полонская.

Мероприятие также посетила мать воина-разведчика, старшего сержанта Дудина Евгения, которая обратилась со словом от имени всех родителей.

«Спасибо всем за то, что на протяжении 20 лет вы вместе с нами, и пока память будет в наших сердцах, ребята наши будут живы, - сказала Лариса Дудина, обратившись к родителям, близким и родным, а также общественной организации спецназа, командованию бригады, ветеранам бригады и военнослужащим. - Спасибо всем и низкий материнский поклон от всех матерей».