Школьники из Псковской области могут принять участие в международной олимпиаде по интеллектуальной собственности

17:46, 20 ноября 2026, ПАИ

Стартовала XIX Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников. Учащиеся выпускных классов школ, гимназий и лицеев Псковской области, а также студенты выпускных курсов колледжей могут присоединиться к состязанию. Об этом ПАИ сообщили в Роспатенте.

Олимпиада проводится Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) и Роспатентом при поддержке Евразийского патентного ведомства и Исполнительного комитета СНГ. Мероприятие включено в перечень олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов Минпросвещения России. Участие даёт возможность приобрести новые знания в сфере интеллектуальной собственности, проявить творческие способности и развить полезные навыки.

Соревнование проходит в гибридном формате и включает несколько этапов. Регистрация и тестирование на официальном сайте олимпиады продлятся до 1 ноября. До 1 апреля 2027 года участникам необходимо подготовить и представить письменные работы на одну из предложенных тем. Защита проектов и определение победителей состоятся 26 апреля 2027 года. Победители получат призы и дополнительные баллы при поступлении в РГАИС.

К участию приглашаются учащиеся 11-х классов, а также обучающиеся девятых и десятых классов в отдельной номинации и студенты выпускных курсов профессиональных образовательных организаций.