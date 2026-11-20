Мероприятия по набору в отряд «Барс» пройдут в Пскове

17:49, 20 ноября 2026, ПАИ

Мероприятия «Встань на защиту земли Псковской» пройдут на площадке у торгового центра «Империал» в Пскове с 20 по 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Цель мероприятий – привлечение граждан для службы в подразделениях по защите стратегически важных объектов Псковской области в составе мобильных огневых групп территориального отряда «Барс».

20 ноября мероприятия пройдут с 15:00 до 18:00, 21 и 22 ноября – с 10:00 до 18:00. На площадке у «Империала» будет развернута палатка, где будут вести набор в подразделения по защите объектов на территории Псковской области.