Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником

17:37, 20 ноября 2026, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он обратил внимание, что значимый вклад в устойчивое развитие региона вносят тысячи специалистов: водители, сотрудники аэропорта и железной дороги, капитаны водного транспорта, инспекторы государственного надзора и работники многих других специальностей. Поздравление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

«Ваш профессионализм и ответственное отношение к делу способствуют созданию надёжной и безопасной системы пассажирских и грузовых перевозок на территории Псковской области», – заметил он.

Так, ежедневно предприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Славяне» перевозят около 83 тысяч человек, а благодаря поддержке Правительства России с 2020 года приобретено 342 современных автобуса. Это позволило обновить автопарк и повысить качество обслуживания населения.

Важной частью транспортной системы региона, по словам губернатора, стало и такси, которое дополнило маршруты общественного транспорта: водители работают круглосуточно, в любую погоду, в праздники и выходные, делая жизнь людей комфортнее.

Вместе с этим развивается авиационное сообщение. Проходит модернизация международного аэропорта «Княгиня Ольга», его оснащают передовой техникой и обеспечивают всеми стандартами безопасности. А железнодорожный транспорт по праву остаётся одним из самых востребованных. Только с начала года в регионе им воспользовались почти 180 тысяч человек.

«Благодарю работников и ветеранов отрасли за слаженный труд на благо Псковской области. От всей души желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы, безопасных маршрутов и новых достижений! С праздником!» – заключил глава региона.