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В Красногородске осужден рецидивист-домушник

В Красногородском районе мужчина осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Красногородского района, житель Красногородска проник в дом своего соседа и украл бытовую технику. Цель была - в дальнейшем её продать и на полученные деньги приобрести алкоголь. Однако мужчина был задержан.

Следствие установило, что житель района уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Подсудимый признал вину и не стал обжаловать свой приговор.

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