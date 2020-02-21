В Красногородске осужден рецидивист-домушник

13:01, 21 февраля 2020, ПАИ

В Красногородском районе мужчина осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Красногородского района, житель Красногородска проник в дом своего соседа и украл бытовую технику. Цель была - в дальнейшем её продать и на полученные деньги приобрести алкоголь. Однако мужчина был задержан.

Следствие установило, что житель района уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Подсудимый признал вину и не стал обжаловать свой приговор.