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Общество

С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области

С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда Филиппа Якунина в Псковской области, сообщает телеканал НТР 24.

В армию в начале Великой Отечественной войны его призвали из ТАССР, в 1942 году он погиб и был похоронен в Псковской области.  Когда началась война, мужчине был 41 год, ждать его остались жена и семеро детей. В интернете внучка погибшего Людмила нашла письмо дедушки. Его он отправил незадолго до гибели.

Пять лет назад женщина решила посетить могилу деда. Через сайт, где есть информация обо всех погибших бойцах, она узнала, что он был похоронен в в деревне Тарасы Великолукского района.

«Пока запрос из архива пришёл, прошло много времени из-за ошибки, долго не могли найти. Поэтому когда мы нашли, где он захоронен, узнали, что это кладбище было перенесено», - рассказала Людмила. В администрации Великих Лук журналистам сообщили, что теперь кладбище находится в деревне Завод.

«У нас в Заводе сделали одно братское захоронение – там те, кто был ранее захоронен в маленьких деревнях. И теперь у нас в Заводе один памятник братского захоронения, там написаны все фамилии», - уточнили в администрации.

Однако имени Филиппа Якунина на новом памятнике нет.  «Это ошибка», - признаются в Великих Луках. Некоторые сведения о бойцах были утеряны. Чтобы имя бойца внесли, родным нужно представить любой документ, где сказано, что солдат погиб под деревней Тарасы. Для этого необязательно ехать в Псковскую область - достаточно обратиться в нижнекамский военкомат.

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