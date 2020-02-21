Почти 1,3 млрд рублей потратят на капремонт домов в Псковской области в 2020 году

13:54, 21 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление об объеме средств, которые региональный оператор - фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области вправе израсходовать в 2020 году на финансирование региональной программы капремонта. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно документу, финансирование программы в 2020 году составит 1 млрд 284 млн 859 тысяч 701,45 рубля. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Василия Осипова.