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Общество

Более 37,7 млн рублей дополнительно выделил фонд реформирования ЖКХ на модернизацию системы водоотведения Пскова

Внесены изменения в план мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов водоотведения в Пскове на 2019-2021 годы. Соответствующее постановление администрации Псковской области опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.

Согласно документу, расходы на реализацию мероприятий вырастут в 2020 году на 37 млн 736,784 тысяч рублей за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ.

В целом, на модернизацию системы водоотведения Пскова в 2020 году выделены 78 млн 941 тысяча 696 рублей, из которых 47 млн 181 тысяча 94 рубля - средства Фонда. В то же время, согласно постановлению, в 2021 году на модернизацию системы водоотведения Пскова планируется потратить 97 млн 352 тысячи 643 рубля, из них 58 млн 411 тысяч 586 рублей – должен предоставить Фонд.

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