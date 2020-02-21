Пройти диспансеризацию псковичи смогут в мобильном ФАПе на улице Яна Фабрициуса

14:18, 21 февраля 2020, ПАИ

С 25 по 29 февраля в Пскове пройдёт выездная диспансеризация. Проверить свое здоровье псковичи смогут в мобильном ФАПе, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Автобус с государственным номером В862КР регион 60 будет работать с 10:00 до 14:00 на территории «Торговый центр» по улице Яна Фабрициуса, 5 А. ФАП будет располагаться на стоянке со стороны магазина «Пятёрочка».

Желающие смогут измерить артериальное давление, а также внутриглазное давление, сделать ЭКГ и получить направления на анализы и обследования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 53-49-42 (приёмная главного врача), 53-62-14 (телефон отделения профилактики).