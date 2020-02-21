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Общество

Программу «Земский фельдшер» предложили расширить на весь средний медперсонал

Министерство здравоохранения выступило с предложением расширить программу «Земский фельдшер», включив туда средний медицинский персонал. Это позволит всем сотрудникам данной категории получать единовременные выплаты в размере 500 000 рублей за переход на работу в сельскую местность, передает ТАСС.

«Пока только фельдшеры получают выплаты по этой программе», - заметила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева.

В рамках программы «Земский фельдшер» специалисты фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи, которые пришли работать в муниципалитеты, получают единовременную выплату. Программа действует в стране с 2018 года.

Национальный проект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года. А также позволяет устранить кадровый дефицит в организациях. На реализацию данного проекта планируется потратить в 2019-2024 годах свыше 1,7 трлн рублей.

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