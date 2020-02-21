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Общество

В 2024 году в половине российских школ будут изучать искусственный интеллект

В 2021 году в школах начнут вводить изучение искусственного интеллекта. Планируется, что к концу 2024 года его будут изучать в половине школ, сообщает ТАСС со ссылкой «дорожную карту» развития искусственного интеллекта, разработанную Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В документе также говорится, что разработка образовательных модулей будет осуществлена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Уже в 2021 году стартует проведение ежегодной всероссийской школьной олимпиады по искусственному интеллекту.

Также не менее 15 тыс. педагогов в очно-заочной форме пройдут повышение квалификации по данному предмету.

Осуществлять мероприятия будет Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Федеральный проект «Искусственный интеллект» будет внесен на рассмотрение в правительство в течение ближайших 30 дней.

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