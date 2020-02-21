Рядом со школами в Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов

15:11, 21 февраля 2020, ПАИ

Рядом со школами в Псковской области обустроят 27 пешеходных переходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работа пройдёт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контракта составляет около 13 млн рублей.

В перечень работ входит установка светофоров Т7 на солнечных батареях, пешеходных ограждений, дорожных знаков «Пешеходный переход» с желтой окантовкой на флуоресцентной основе. Всего будет установлено 54 светофора, 108 дорожных знаков и более 2,5 тысячи погонных метров ограждения. Срок выполнения работ по контракту – 31 августа.

В Красногородском районе появится два пешеходных перехода на автодорогах «Красногородск – Мозули» и «Красногородск – Залужье».

В Опочецком районе обустроят три пешеходных перехода: два - на автодороге «Новоржев – Опочка», еще один - на дороге «Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой». Помимо этого, вдоль дороги «Опочка – М20» км 407+672 установят пешеходное ограждение.

В Псковском районе оборудуют два пешеходных перехода на автомобильной дороге «Псков - Писковичи – Муровицы».

Еще два – в Плюсском районе на дороге «Заполье – Гдов» (Добручи) и на 20-м км этой автодороги.

В Дедовичском районе появится безопасный пешеходный переход на дороге «Дедовичи - Алексино». В Новоржевском районе – на дороге «Пушкинские Горы - Локня». А в Палкинском районе – на автодороге «Старый Изборск - Палкино – Остров».

В Печорском районе обустроят два объекта: на дорогах «Граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск» и «Неелово - Кудина Гора - Печоры».

В Пушкиногорском районе светофорные объекты и знаки установят на автодороге «Пушкинские Горы – от автодороги Пушкиногорское шоссе км 7+273».

В Великолукском районе будет три объекта: один - на дороге «Мартьяново – Поречье – Урицкое» и два – на дороге «Великие Луки – Усвяты».

Невельский район получит пешеходный переход на дороге «Опухлики - ж/д станция Изоча». Локнянский район – на дороге «Башово – Загорье».

В Новосокольническом районе появится два перехода для пешеходов: на дороге «Отрадное – Новосокольники – Бор» и «Маево – Островки – Фалютино». В Островском районе также оборудуют два перехода на автодороге «Старый Изборск – Палкино - Остров».

По одному объекту обустроят в Порховском (на дороге «Лудони – Павы – Боровичи»), Усвятском (на дороге «Великие Луки – Усвяты», Церковище) и Себежском (на дороге «Опочка - Дубровка – граница с Республикой Беларусь) районах.

Автономные солнечные светофоры Т7 – одно из наиболее эффективных средств безопасности на пешеходных переходах, сокращают риск ДТП. Они работают за счет солнечных батарей, надежны и энергоэффективны.

В 2019 году в рамках нацпроекта обустроен 31 пешеходный переход в муниципалитетах Псковской области.