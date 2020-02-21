Более чем на 13% выросла выручка псковского общепита

15:18, 21 февраля 2020, ПАИ

В январе 2020 года рестораны, бары, кафе, столовые при предприятиях и учреждениях, а также организации, осуществляющие поставку продукции общественного питания, получили выручку в 494,3 млн рублей. Это в сопоставимых ценах на 13,2% выше аналогичного периода предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе 2019 года».

По данным Псковстата, оборот общественного питания за весь 2019 год составил 5 млрд 632,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 5% выше результатов 2018 года.