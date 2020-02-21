0
18:12
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
15:13
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
14:43
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
14:01
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:00
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
13:29
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
12:57
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
Еще новости
Общество

Более чем на 13% выросла выручка псковского общепита

У Псковский ресторанов выросла выручка. Фото: Дарья Хваткова.

В январе 2020 года рестораны, бары, кафе, столовые при предприятиях и учреждениях, а также организации, осуществляющие поставку продукции общественного питания, получили выручку в 494,3 млн рублей. Это в сопоставимых ценах на 13,2% выше аналогичного периода предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе 2019 года».

По данным Псковстата, оборот общественного питания за весь 2019 год составил 5 млрд 632,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 5% выше результатов 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
21 февраля 2020
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
21 февраля 2020
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
21 февраля 2020
День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 февраля 2020
Митинг в память о погибших 20 лет назад воинах-разведчиках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
21 февраля 2020
В Пскове почтили память погибших 20 лет назад воинов-разведчиков
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
21 февраля 2020
С помощью журналистов жительница Татарстана сумела разыскать могилу деда в Псковской области
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
21 февраля 2020
Экскурсовод в свой профессиональный праздник: Каждому жителю России необходимо хотя бы раз в жизни побывать в Псковской области
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом
21 февраля 2020
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом

Идет загрузка...