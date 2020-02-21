На 6,3% выросла средняя зарплата в Псковской области

15:43, 21 февраля 2020, ПАИ

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за декабрь 2019 года в Псковской области, составила 36 тысяч 446,8 рублей. Это на 6,3% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Такие данные приводит Псковстат в докладе «Социально-экономическое положение Псковской области в январе 2019 года».

В то же время специалисты Псковстата отмечают, что реальная заработная плата в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 3,9%.

В декабре 2019 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 98,4%, работников образования – 78,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 2019 года составила в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 24 тысячи 557,3 рубля, в сфере добычи полезных ископаемых – 43 тысячи 256,4 рубля, в сфере обрабатывающего производства – 30 тысяч 465,8 рубля, в сфере строительства – 36 тысяч 566,3 рубля, в сфере финансов и страхования – 96 тысяч 334,1 рубля, в сфере недвижимости – 30 тысяч 465,9 рубля, в сфере образования – 28 тысяч 492,3 рубля, в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 33 тысячи 758,5 рубля.