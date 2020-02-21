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Общество

Сервис BlaBlaCar перестал работать в Крыму

Сервис поиска попуток больше не работает на территории Крыма. Фото: Михаил Глущенко.

В связан с ограничительными мерами и санкционной политикой Евросоюза популярный в России сервис поиска попутчиков и попуток BlaBlaCar в Крыму больше не работает, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского подразделения компании.

«Сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза» - сказали в компании.

В техподдержке приложения также подтвердили, что сервис не действует на данной территории. «Приносим наши извинения за доставленные неудобства, сервис перестал работать в Крыму в этом месяце», - сообщили там.

Компания BlaBlaCar основана в 2006 году французом Фредериком Мазеллой. На данный момент приложение для смартфонов является крупнейшим в мире сообществом автомобильных попутчиков. Зарегистрированных пользователей - 85 млн человек в 22 странах (более четверти всех пользователей приходится на РФ).

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