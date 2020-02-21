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Общество

28 псковичам вручили паспорта накануне Дня защитника Отечества

21 февраля накануне Дня защитника Отечества в городском культурном центре Пскова состоялось торжественное вручение паспортов 28 псковичам, которым исполнилось 14 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, паспорта юношам и девушкам вручала глава Пскова Елена Полонская. Вместе с паспортами юные псковичи получили также Конституцию РФ, приветственные адреса главы города и памятные сувениры.

«Вы сегодня становитесь полноправными гражданами нашей страны. Символично, что это запоминающееся на всю жизнь событие проходит накануне Дня защитника Отечества. С особой гордостью мы говорим, что история праздника неразрывно связана с Псковом - городом воинской славы. Псков был и остается стражем северо-западных рубежей и защитником земли русской», - подчеркнула Елена Полонская.

Она также пожелала юным псковичам, чтобы паспорт не только дал им дополнительные права, но и чтобы они помнили о своих гражданских обязанностях и были достойными гражданами России.

Кроме того, с важным событием детей и их родителей поздравил вокально-инструментальный ансамбль лицея «Развитие» (Псков) «Мы - кадеты!». Мероприятие закончилось общей фотографией на память.

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