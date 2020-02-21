Экс-губернатор Псковской области помог зооприюту «Шанс»

17:34, 21 февраля 2020, ПАИ

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и помощник председателя партии - первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков направили благотворительный перевод в зоозащитную организацию Пскова «Шанс». Об этом сообщается в официальной группе приюта в социальной сети «ВКонтакте».

По словам представителей приюта, перечисленных денег хватит, чтобы покрыть расходы организации на месяц, включая оплату труда тех, кто в ней трудится и помогает животным. «Целый месяц без головной боли о том, на что содержать команду, площадку и всех собак», - подчеркнули представители приюта и выразили слова благодарности благотворителям.

Ранее псковская зоозащитная организация «Шанс» просила финансовую помощь у всех неравнодушных для того, чтобы купить еду для 160 собак. На призыв граждане откликнулись быстро. В результате за день удалось наполнить крупами две бочки, а также организации оплатили на базе запас риса на три недели.