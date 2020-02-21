Первые палы травы зафиксированы в Псковской области

18:27, 21 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области были зафиксированы первые палы травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Поля с сухой травой начали гореть у деревни Алексеево, а также на ряде участков Переслегинской волости в Великолукском районе. В связи с опасностью возникновения пожаров в регионе стартовала операция «Антипал».

Профилактические мероприятия будут проходить до 1 июня 2020 года. В рамках операции запланированы мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения мер безопасности в пожароопасный период.

«За сжигание сухой травянистой растительности будут наказывать штрафами», - отметили в МЧС.

В местах массового скопления людей, а также в учреждениях здравоохранения будут распространяться наглядные материалы по профилактике пожаров, связанных с палами травы. В рамках операции также запланированы субботники по очистке территорий от сухой травы и горючего мусора.