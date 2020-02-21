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Общество

Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области

Фото: Андрей Степанов.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта в многоквартирных домах Псковской области расторгнет договор с доставщиком квитанций из-за нарушений условий его выполнения: поставщик не выполнил услуги по доставке и распечатке квитанций в январе 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Фонда капремонта Псковской области Виктор Иващенко.

«Будем расторгать договор с поставщиком квитанций, потому что он не представил вовремя отчёт и нарушил условия договора», - сказал Виктор Иващенко.

Ранее псковичи жаловались на сайте губернатора Псковской области на то, что не получили платёжные квитанции за капитальный ремонт за январь 2020 года, хотя им в почтовые ящики положили памятку о неуплате за капремонт. В ответе на жалобу председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов пояснил, что доставщик квитанций, с которым был заключён договор, ненадлежащим образом выполнил услуги по доставке и распечатке квитанций за январь 2020 года. В итоге квитанции за январь так и не дошли до собственников помещений.

«В настоящее время региональный оператор проводит процедуру расторжения с данным исполнителем договора и внесение его в реестр недобросовестных исполнителей. В феврале 2020 года договор на доставку квитанций будет заключен со вторым участником аукциона с ФГУП «Почта России», - заключил Сергей Грахов.

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