Хоккейные команды силовых ведомств Псковской области сразились на льду

18:59, 21 февраля 2020, ПАИ

Турнир по хоккею с шайбой провели команды силовых структур Псковской области — УФСИН (команда «Сталь»), УФСБ («Дружина») и УМВД («Звезда»). Посвятили встрече 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону.

Площадкой для розыгрыша комплекта наград стал Ледовый дворец в Пскове.

В первой игре турнира по итогам жеребьевки встретились команды УФСИН и УМВД. Сильнее оказалась команда УФСИН — счет 6:2.

Во второй игре встречались команды УФСБ и УМВД, спортсмены «Дружины» одержали победу со счетом 4:0.

В битве за первое место сошлись команды УФСИН и УФСБ. Эта встреча завершилась со счетом 4:3.

Лучшим вратарем турнира назван игрок хоккейной команды «Дружина», лучшим защитником стал игрок команды «Сталь», лучшим нападающим был признан игрок «Звезды».

Игроки награждены грамотами и хоккейными статуэтками.