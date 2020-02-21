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Общество

До середины марта в Псковской области завершат конкурсы на благоустройство территорий

До середины марта 2020 года в Псковской области будут в полном объеме завершены все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Такое задание дано заместителем губернатора Василием Осиповым, проконтролирует мероприятия комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

21 февраля прошло совещание в формате видеоконференцсвязи с представителями органов местного самоуправления по реализации федерального проекта в Псковской области в 2020 году. На данный момент наибольший процент исполнения в части заключения контрактов достигнут в Дедовичском, Красногородском, Плюсском, Локнянском, Пушкиногорском, Гдовском районах.

Представители других муниципальных районов заверили, что размещение аукционов пройдет в ближайшее время.

175 млн рублей выделено из федерального бюджета на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе, в 2020 году благоустроить планируется 46 общественных и 49 дворовых территорий. Отбирали их путем рейтинговых голосований и общественных обсуждений.

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