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В Гдовском районе мужчина погиб под колесами автомобиля

Страдающего психическим расстройством жителя Гдовского района насмерть сбил автомобиль 21 февраля. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из источника, близкого к правоохранительным органам.

Около 19:00 на 125 километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 62-летнего гдовича следовал по направлению в Сланцы и наехал на жителя деревни Полично. Мужчина в этот момент шел в попутном направлении по проезжей части, ближе к правой обочине.  

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку. Правовая оценка действиям водителя будет дана после судебной автотехнической экспертизы. Предположительно, водителя мог ослепить свет фар. За рулем находился бывший автоинструктор.

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