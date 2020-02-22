В Великих Луках минутой молчания почтили память павших бойцов

11:02, 22 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества начались с митинга у Вечного огня. Ветераны, военнослужащие, школьники и студенты, жители города и его руководители пришли, чтобы возложить цветы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«В этом памятном месте, на Аллее Героев, мы встречаем День защитника Отечества – праздник, который символизирует патриотизм, героизм и силу духа российских солдат и офицеров. Сегодня мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, кто надежно защищает интересы нашей страны, обеспечивая её уверенное развитие своим ратным и гражданским трудом», - заявил, открывая митинг первый заместитель главы Великих Лук, секретарь городского местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Гусев.

Со словами благодарности обратилась к ветеранам глава администрации Любовь Романова.

От лица старшего поколения выступил председатель городского совета ветеранов, Почетный гражданин города Валентин Афанасьев. «Мы верим, что молодые ребята продолжат славные традиции наших предков и будут всегда готовы к защите родного края», — сказал он.

Минутой молчания собравшиеся почтили память павших. Затем возложили гирлянду славы и цветы к Вечному огню.