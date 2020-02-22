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Общество

Торжественный губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества прошел в Пскове

22 февраля в Приказной палате Псковского кремля прошел торжественный губернаторский прием в честь Дня защитника Отечества. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, это уже добрая традиция – собираться в канун праздника, чествовать военнослужащих, выражать слова благодарности ветеранам.

«Важную роль всегда играла в истории нашей страны Псковская земля. Наши воины всегда отличались мужеством и стойкостью», - обратился к собравшимся глава региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что с псковской землей тесно связаны важнейшие исторические события, а имена псковских воинов навсегда вписаны в историю. В их числе разведчики, 20-летие подвига которых вспоминают в эти дни, десантники 6-ой роты. Все они отдали свои жизни, защищая Родину от террористов и бандитов.

По словам губернатора, сегодня в регионе чтят лучшие воинские традиции. Псковская область готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Именно с этой землей тесно связана история Знамени Победы.

В этот день наряду с наградами для военнослужащих были вручены памятные медали ветеранам Великой Отечественной войны.

«Крепкого вам здоровья и низкий поклон за то, что вы сделали для нас», - сказал Михаил Ведерников.

Он выразил слова благодарности присутствующим «за службу и нелёгкий труд», пожелал «успехов, счастья, благополучия и мирного неба над головой».

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