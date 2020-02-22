На западные районы Псковской области надвигается непогода

12:47, 22 февраля 2020, ПАИ

22 февраля в период с 14 часов в Псковской области прогнозируется ухудшение погоды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, начиная с западных районов усилится ветер юго-западных направлений. Порывы будут местами достигать 20 метров в секунду.

Такая картина сохранится до наступления ночи.

Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности. В первую очередь, не оставлять без присмотра на улице детей и пожилых людей, не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и других легких конструкций. Спасатели советуют убрать с балконов и с дворовых территорий коробки и другие предметы, которые могут быть подняты в воздух сильными порывами ветра.