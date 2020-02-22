В Пскове военнослужащим вручили памятные подарки (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

13:29, 22 февраля 2020, ПАИ

Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества прошел в Пскове 22 февраля на набережной реки Великой. Здесь собрались военнослужащие частей и подразделений, дислоцированных на территории города, ветераны, члены семей военных, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Несмотря на непогоду – в Пскове усилился ветер и похолодало - на набережную пришли сотни псковичей. От имени губернатора с праздником их поздравил руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев. Слова благодарности прозвучали в адрес псковских воинов и ветеранов. «Именами наших бойцов названы школы и улицы городов. Без сомнения, наша славная летопись будет продолжена», - отмечено в приветственном адресе.

Обратилась к участникам митинга и глава Пскова Елена Полонская. «Всегда и во все времена охранять мирную и спокойную жизнь наших людей было почетно и ответственно», - сказала она, подчеркнув, что Псков – это город-воин, Город воинской славы.

В ходе митинга военнослужащим вручили памятные подарки. Для гостей мероприятия выступил духовой оркестр. В исполнении музыкантов прозвучали современные аранжировки популярных мелодий. Прошли показательные выступления псковских рзведчиков. Армейские песни исполнил ансамбль «Голубые молнии».

Редакция приносит свои извинения за качество звука в трансляции - 22 февраля в Пскове сильнейший ветер.