Поэтесса из Риги представила псковичам отвергнутую Григорием Лепсом песню

14:45, 22 февраля 2020, ПАИ

В Пскове выступила поэтесса из Риги Алена Митина. Она знакомила горожан со своим творчеством, в том числе, текстами песен, рассказали псковскому агентству информации в городской библиотеке.

Сама она родилась в республике Коми, но сейчас живет в Латвии. Ее визит стал возможен благодаря программе «Читающие соседи».

Псковичам Алена Митина прочитала стихотворения собственного сочинения и даже поставила песни, в основу которых легли ее тексты.

Одно из произведений поэтессы она написала специально для Григория Лепса – так сильно поразил ее концерт исполнителя. Тот обещал песню послушать, но с тех пор не отвечал. Пришедшие на встречу с поэтом псковичи посоветовали текст песни перевести на иностранный язык.