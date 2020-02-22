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Прокуратура требует убрать несанкционированную свалку в Пустошкинском районе

Прокуратура Пустошкинского района потребовала от администрации Щукинской волости убрать несанкционированную свалку вблизи земель лесного фонда около деревни Красное. Как рассказали Псковскому агентству информации в ведомстве, свалка была выявлена в ходе надзорных мероприятий. Ее размер – 50 на 90 метров.

Усугубляется ситуация тем, что в этом месте выявлены нарушения законодательства в сфере профилактики и предотвращения лесных пожаров. Администрация волости не предприняла меры по уборке сухой травы и валежника. И теперь это может стать причиной весенних пожаров.

В прокуратуре уточнили, что руководство волости должно было обеспечить уборку территории на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Еще одним вариантом решения проблемы могло стать создание противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра.

«Реальное устранение нарушения находится на контроле прокуратуры района», - добавили в ведомстве.

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