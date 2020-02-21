Псковские писатели отмечены престижными литературными премиями
Два прозаика из Псковской области отмечены престижными литературными премиями. Как рассказали Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России, руководитель псковской писательской организации Игорь Смолькин отмечен литературной премией «Золотого Витязя», Тауфик Рахматуллин (Тимофей Рахманин) стал лауреатом премии «Очарованный странник» имени Н.Лескова.
Участвовали в мероприятии председатель Союза писателей России Николай Иванов, первый секретарь правления Геннадий Иванов.
Церемония награждения прошла в Союзе писателей России. Собравшиеся чествовали лауреатов литературных премий: «Золотой Витязь», «Лучшая поэтическая книга года», «Югра», «Очарованный странник» имени Николая Лескова и «Словес связующая нить» – премия для переводчиков.