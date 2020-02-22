В Псков доставлена икона Главного Храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»

17:50, 22 февраля 2020, ПАИ

В Пскове 22 февраля встречали икону Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Она доставлена с военного аэродрома в Санкт-Петербурге военной колонной, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Чтобы не повредить икону, она была разобрана на составные части и размещена в пяти ящиках. В Пскове икону передали в Свято-Троицкий собор Псковского Кремля, где ее собрали и установили у алтаря.

С 23 февраля по 3 марта 2020 года военнослужащие и жители Пскова, а также гости города смогут увидеть ее.

В ведомстве подчеркнули, что Псков стал первым городом в местах дислокации соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск, куда доставлена святыня.

В течение 2019-2020 годов икона совершит путешествие по городам России – по воздуху, по воде, по земле. Всего будет преодолено более 57 тысяч километров. Увидеть икону смогут верующие в 120 городах, боле чем в 150 храмах.