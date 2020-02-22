Первые российско-белорусские учения 2020 года завершились в Псковской области

18:09, 22 февраля 2020, ПАИ

На территории Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России (ВДВ) состоялась церемония закрытия первых в 2020 году совместных российско-белорусских тактических учений ВДВ и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии (ССО).

«Основной задачей в ходе учения был обмен опытом и, самое главное, что закрывая его, мы стоим в таком же дружном строю, как и неделю назад. Все поставленные цели и задачи были выполнены» - заявил заместитель командира – начальник воздушно-десантной подготовки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин.

Отличившиеся военнослужащие были отмечены памятными медалями«75-лет со Дня образования 76 гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии», почетными грамотами и ценными подарками, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Воины двух стран обменялись памятными подарками и пожелали друг другу успехов.

Завершилась церемония торжественным маршем, в котором военнослужащие двух стран прошли в едином строю.

Всего в учениях участвовали более 400 человек и было задействовано более 100 единиц техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, а также около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Республики Беларусь, дислоцированного в Бресте. Мероприятия прошли в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье», на площадке приземления «Кислово» в Псковской области. Руководил учениями командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игорь Каплий.