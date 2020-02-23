Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

09:00, 23 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Глава региона напомнил, что праздник, отличающийся глубокой и сложной историей, посвящен событиям февраля 1918 года. «Для спасения Родины наши прадеды показали великий пример мужества. Они объединились, вне зависимости от профессии, возраста и опыта, и сформировали новую военную силу, способную справиться с любой угрозой — Красную Армию», – отметил он.

«День защитника Отечества посвящен любви к Родине, отваге и нетерпимости к врагу, – сказал Михаил Ведерников. – Это напоминание о том, что наша страна стоит на подвигах простых людей, которые стали героями истории».

Губернатор обратил внимание на то, что Россия нуждается в своих защитниках не только в военное время. «Поэтому желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, сил и веры для исполнения почётного долга по укреплению и развитию нашей страны. Здесь нужен вклад каждого из нас. С праздником!» – добавил Михаил Ведерников.