Новые руководители следственных отделов СУ СК России появились в трех районах Псковской области
Новые руководители межрайонных следственных отделов СУ СК России по Псковской области назначены в Псковском, Порховском и Опочецком районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.
На основании приказа Следственного комитета России должность руководителя Псковского межрайонного следственного отдела занял подполковник юстиции Иван Васильев, Порховского межрайонного следственного отдела – подполковник юстиции Александр Колядин, а Опочецкого межрайонного следственного отдела – подполковник юстиции Андрей Туганов.
Соответствующие приказы подписаны 20 и 21 февраля, добавили в пресс-службе.