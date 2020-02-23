0
16:04
Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
14:50
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
13:31
До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове
11:08
Александр Котов: 23 февраля – праздник, вобравший в себя героическую историю Вооружённых сил России
09:50
Усиление ветра ожидается в Пскове 23 февраля
09:00
Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества
17:50
В Псков доставлена икона Главного Храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
Еще новости
Общество

Новые руководители следственных отделов СУ СК России появились в трех районах Псковской области

Новые руководители межрайонных следственных отделов СУ СК России по Псковской области назначены в Псковском, Порховском и Опочецком районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

На основании приказа Следственного комитета России должность руководителя Псковского межрайонного следственного отдела занял подполковник юстиции Иван Васильев, Порховского межрайонного следственного отдела – подполковник юстиции Александр Колядин, а Опочецкого межрайонного следственного отдела – подполковник юстиции Андрей Туганов.

Соответствующие приказы подписаны 20 и 21 февраля, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Олеся Назарой из Молодежного центра Пскова перешла на работу в управление общественных проектов и молодежной политики области «Решение в интересах партии»: Олег Брячак уходит с поста руководителя псковской «Справедливой России» Владимир Глотко стал секретарем Печорского районного отделения «Единой России» Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России» Депутаты поддержали кандидатуру Сергея Кулакова на должность члена Псковского облизбиркома Депутаты прекратили полномочия члена псковского облизбиркома Ивана Патлача Избран новый председатель Собрания Новоржевского района Заместитель председателя Псковского облизбиркома сложил полномочия Олег Шляхтюк покинул пост главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Экс-глава кадастровой палаты Ленинградской области стал гендиректором «Газпром межрегионгаз Псков»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
23 февраля 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
23 февраля 2020
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове
23 февраля 2020
До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове
Александр Котов: 23 февраля – праздник, вобравший в себя героическую историю Вооружённых сил России
23 февраля 2020
Александр Котов: 23 февраля – праздник, вобравший в себя героическую историю Вооружённых сил России
Усиление ветра ожидается в Пскове 23 февраля
23 февраля 2020
Усиление ветра ожидается в Пскове 23 февраля
Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества
23 февраля 2020
Псковский губернатор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества
В Псков доставлена икона Главного Храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
22 февраля 2020
В Псков доставлена икона Главного Храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный»
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2020
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...