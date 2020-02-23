Пенсионер погиб в результате пожара в своем доме в Пушкиногорском районе

10:40, 23 февраля 2020, ПАИ

70-летний мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в деревне Алуферово Велейской волости Пушкиногорского района 22 февраля. Как стало известно Псковскому агентству информации, возгорание произошло около 18:30.

Пожарные нашли тело погибшего в тот же вечер на пепелище. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем собственника частного жилища.

Согласно информации, опубликованной на сайте регионального МЧС, на место происшествия выезжали восемь пожарных на двух единицах техники.