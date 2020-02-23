Александр Котов: 23 февраля – праздник, вобравший в себя героическую историю Вооружённых сил России

11:08, 23 февраля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«23 февраля – праздник, вобравший в себя всю героическую историю Вооружённых сил России и доблесть всех поколений воинов, стоящих на страже суверенитета и безопасности страны, – подчеркнул Александр Котов. – Защищать Родину и свой народ – не просто работа, а трудная служба и великое предназначение тех, для кого независимость страны и покой мирных граждан выше собственной жизни».

Председатель областного Собрания депутатов отметил, что Вооружённые Силы России – это мощная и технически оснащённая армия, способная противостоять любым угрозам. «Современные виды вооружения являются важной составляющей армейской мощи, но главной силой российского воинства были и остаются беспримерное мужество и исключительная доблесть защитников Отечества», – добавил он.

Александр Котов пожелал военнослужащим, их семьям, ветеранам, а также всем жителям региона здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой.