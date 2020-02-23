Лучших шахматистов определили в Пскове

12:19, 23 февраля 2020, ПАИ

Лучших шахматистов определили в Пскове по итогам турнира, посвященного Дню защитников Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской областию

Победителем городских соревнований стал кандидат в мастера спорта России Святослав Самсонов, на втором месте – ветеран военной службы, военный доктор Альберт Абдулаев, а на третьем – Каро Аскарян.

Кроме этого, за высокие результаты в дополнительных номинациях отметили Николая Карпова, Татьяну Шемонаеву и Владислава Мерзанюкова. Среди шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1500-1700 лучшим стал 80-летний Валентин Петрушин, имеющий статус бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, а среди шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1000-1200 — Ростислав Бобовкин.

Главными арбитрами соревнований выступили спортивный судья 2 категории Андрей Абаровский и главный секретарь, международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Дмитрий Шахов.

Организовали соревнования областная Федерация шахмат и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.