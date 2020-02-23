Полиция разыскивает разместившего порноролики во «ВКонтакте» великолучанина
Полиция разыскивает жителя Великих Лук, разместившего порнографические видеоролики в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.
Установлено, что в прошлом году неизвестный под псевднонимом «Д… Д…» опубликовал в разделе «Видеозаписи» материалы порнографического характера.
Прокуратура Великих Лук признала законным возбуждение уголовного дела по факту публичной демонстрации порнографических материалов в сети Интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
За совершение аналогичного преступления в Пскове предстанет перед судом 31-летний мужчина.