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Общество

Полиция разыскивает разместившего порноролики во «ВКонтакте» великолучанина

Полиция разыскивает жителя Великих Лук, разместившего порнографические видеоролики в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Установлено, что в прошлом году неизвестный под псевднонимом «Д… Д…» опубликовал в разделе «Видеозаписи» материалы порнографического характера.

Прокуратура Великих Лук признала законным возбуждение уголовного дела по факту публичной демонстрации порнографических материалов в сети Интернет (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

За совершение аналогичного преступления в Пскове предстанет перед судом 31-летний мужчина.

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