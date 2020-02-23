Елена Бибикова: 23 февраля объединяет всех, кто служит интересам России

15:32, 23 февраля 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днём защитника Отечества, сообщила Псковскому агентству информации помощник сенатора Инга Макеева.

«Этот праздник для каждого из нас символизирует верность Отчизне, готовность встать на защиту родной земли, своего дома и своей семьи, – отметила Елена Бибикова. – Он объединяет всех, кто с отвагой и самоотверженностью на боевом посту или мирным трудом, служит интересам России, развитию и процветанию нашего государства».

«Любовь к Родине, верность самым высоким идеалам, воинская доблесть, честь и благородство – качества настоящих защитников родной страны во все исторические времена», – добавила сенатор.

Елена Бибикова пожелала жителям Псковской области мирного неба, успехов на благо Отечества, крепкого здоровья и благополучия.